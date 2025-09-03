VÍDEO: corpo de indígena é encontrado boiando às margens de rio no interior do Acre

O município de Tarauacá, no interior do Acre, registrou um caso trágico nesta quarta-feira (3) com a descoberta do corpo de Misael Conceição Yawanawá, de 34 anos. A vítima foi encontrada por moradores boiando nas águas do rio Murú, nas proximidades da aldeia Caucho, zona rural da cidade.

De acordo com relatos de familiares, o afogamento teria ocorrido na terça-feira (2). Testemunhas informaram que Misael estaria consumindo bebida alcoólica antes de entrar no rio para tomar banho, momento em que desapareceu. Seu corpo foi localizado apenas na manhã seguinte.

A Polícia Civil de Tarauacá iniciou as investigações para esclarecer as circunstâncias da morte. O caso segue em apuração.