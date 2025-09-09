Vídeo: Cristiano Ronaldo se torna o maior artilheiro das eliminatórias

Cristiano Ronaldo, principal nome da Seleção de Portugal, chegou aos 39 gols nas eliminatórias da Copa do Mundo e se tornou o maior artilheiro da competição. O jogador balançou as redes no confronto diante da Hungria, nesta terça-feira (9/9), em cobrança de pênalti.

Agora, o guatemalteco Carlos Ruiz e Cristiano Ronaldo dividem a liderança da artilharia da competição. Logo atrás vem o argentino Lionel Messi, com 36 gols.

Veja o gol:

TA NERVOSO O PAPAI KKKKKKK CRISTIANO RONALDO É FODA pic.twitter.com/RPXPy2XhyE — CR7 Brasil (@CR7Brasil) September 9, 2025

