Vídeo: Cristiano Ronaldo se torna o maior artilheiro das eliminatórias

Cristiano Ronaldo, principal nome da Seleção de Portugal, chegou aos 39 gols nas eliminatórias da Copa do Mundo e se tornou o maior artilheiro da competição. O jogador balançou as redes no confronto diante da Hungria, nesta terça-feira (9/9), em cobrança de pênalti.
Agora, o guatemalteco Carlos Ruiz e Cristiano Ronaldo dividem a liderança da artilharia da competição. Logo atrás vem o argentino Lionel Messi, com 36 gols.
Veja o gol:
TA NERVOSO O PAPAI KKKKKKK
CRISTIANO RONALDO É FODA
— CR7 Brasil (@CR7Brasil) September 9, 2025
Leia também
-
Rival de Cristiano Ronaldo já foi gandula em jogo de Portugal. Veja
-
Vídeo: criança chora ao entrar em campo com Cristiano Ronaldo
-
Vídeo: Cristiano Ronaldo faz golaço de longe em vitória de Portugal
-
Pela seleção argentina, Messi iguala recorde de Cristiano Ronaldo; veja