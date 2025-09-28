Vídeo de cliente que insiste em pagar apenas pelo líquido da Coca-Cola, sem a garrafa, viraliza nas redes sociais

28/09/2025
Um vídeo que mostra o atendimento inusitado de uma cliente em um supermercado viralizou nas redes sociais e já acumula mais de 2 milhões de visualizações no Instagram. A gravação, que registra apenas a atendente, mostra um diálogo conturbado entre a funcionária e a consumidora, que tentou obter vantagens de maneira insistente e mal-educada.

O episódio começou quando a cliente questionou sobre uma garrafa de Coca-Cola menor, alegando que seria um brinde. A atendente, mantendo a postura profissional, explicou que o produto não era gratuito e que as garrafas são retornáveis, ou seja, só é possível pagar pelo líquido se o cliente trouxer uma garrafa vazia (casco).

Consumidora tenta negociar valor e devolução da garrafa, mas é recusada/Foto: Reprodução

Mesmo assim, a cliente insistiu em levar a garrafa, utilizar o refrigerante e depois devolver o “casco” para receber o dinheiro de volta, uma prática que vai contra a política do supermercado. “Não, mas daí não… A gente não tem…”, respondeu a atendente quando questionada sobre a possibilidade.

O diálogo seguiu tenso, com a cliente tentando negociar o valor: “Depois eu vou trazer o casco de volta. Vamos ver se tu vai me dar desconto. Vou trazer a nota, tá chamando pra ver se tu vai me pagar”. A atendente manteve a postura e reforçou que não seria possível atender à solicitação.

Em determinado momento, a cliente tentou comparar a situação com outros casos, mencionando que uma colega de trabalho da atendente deixava passar a cobrança do casco. A funcionária chamou outra colega para confirmar, e a prática foi desmentida: “Não, eu não. Eu não cobro”, afirmou a segunda atendente, encerrando a tentativa da cliente.

O vídeo viralizou justamente pela insistência da cliente e pela paciência da atendente, que lidou com a situação mantendo a calma e explicando as regras do supermercado. Nas redes sociais, usuários comentaram sobre a coragem da funcionária e a situação inusitada que se tornou motivo de memes e debates sobre educação e respeito no atendimento.

Veja o vídeo:

