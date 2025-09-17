Vídeo: de cueca, Canelão da Rocinha, aliado do PCC, é preso em SP

A Polícia Civil de São Paulo (PCSP) prendeu, na manhã dessa terça-feira (17/9), em Diadema (SP), Inácio de Castro Silva, conhecido como Canelão, um dos traficantes mais procurados pela Justiça do Rio de Janeiro devido à ligação que tinha com o Comando Vermelho (CV). A captura foi realizada por equipes do Grupo de Investigação Criminal (GIC), sob coordenação do delegado Allan Duarte Lacerda.

Apontado como gerente do tráfico de drogas na comunidade da Rocinha, na zona sul do Rio, Canelão também é acusado de envolvimento na morte de Orlando José Rodrigues, o Soul, assassinado em 2005 em disputa interna pelo comando do tráfico local, então liderado por Erismar Rodrigues, o Bem-te-vi.

Momento da prisão de Canelão

De cueca, Canelão da Rocinha que se aliou ao PCC é preso por tráfico

Foto de quando Canelão era procurado pela Polícia Civil

O criminoso já havia sido preso em 2012, em Diadema, mas foi solto em 2018. Desde então, segundo a polícia, retomou atividades criminosas e estabeleceu alianças com o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Foragido da Justiça há cinco anos por tráfico de drogas, Canelão usava identidades falsas e trocava constantemente de endereço para dificultar a localização. Ele não resistiu à prisão e foi encaminhado ao sistema prisional.