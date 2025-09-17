Vídeo: de cueca, Canelão da Rocinha, aliado do PCC, é preso em SP

A Polícia Civil de São Paulo (PCSP) prendeu, na manhã dessa terça-feira (17/9), em Diadema (SP), Inácio de Castro Silva, conhecido como Canelão, um dos traficantes mais procurados pela Justiça do Rio de Janeiro devido à ligação que tinha com o Comando Vermelho (CV). A captura foi realizada por equipes do Grupo de Investigação Criminal (GIC), sob coordenação do delegado Allan Duarte Lacerda.
Leia também
-
Vídeo: homem é executado a tiros por assassino de capacete em padaria
-
Passageiro é atropelado por motorista de app após briga em corrida
-
Casal gringo preso no DF teme ação da máfia por desviar R$ 5,6 milhões
Apontado como gerente do tráfico de drogas na comunidade da Rocinha, na zona sul do Rio, Canelão também é acusado de envolvimento na morte de Orlando José Rodrigues, o Soul, assassinado em 2005 em disputa interna pelo comando do tráfico local, então liderado por Erismar Rodrigues, o Bem-te-vi.
Imagens:
3 imagensFechar modal.1 de 3
Momento da prisão de Canelão
Imagem cedida ao Metrópoles2 de 3
De cueca, Canelão da Rocinha que se aliou ao PCC é preso por tráfico
Imagem cedida ao Metrópoles3 de 3
Foto de quando Canelão era procurado pela Polícia Civil
Imagem cedida ao Metrópoles
O criminoso já havia sido preso em 2012, em Diadema, mas foi solto em 2018. Desde então, segundo a polícia, retomou atividades criminosas e estabeleceu alianças com o Primeiro Comando da Capital (PCC).
Foragido da Justiça há cinco anos por tráfico de drogas, Canelão usava identidades falsas e trocava constantemente de endereço para dificultar a localização. Ele não resistiu à prisão e foi encaminhado ao sistema prisional.