Vídeo de pessoas brincando de “amarelinha em chamas” viraliza nas redes sociais

Grupo de pessoas aparece brincando de amarelinha em uma rua, mas com uma adaptação nada segura

Um vídeo inusitado e perigoso ganhou destaque nas redes sociais nos últimos dias. Nas imagens, um grupo de pessoas aparece brincando de amarelinha em uma rua, mas com uma adaptação nada segura: eles jogam álcool no chão e ateiam fogo nas bordas do desenho, transformando a tradicional brincadeira infantil em um desafio arriscado.

Enquanto os participantes tentam pular pelas casas da amarelinha, as chamas avançam rapidamente. A cada movimento, é possível ver a tensão e a euforia de quem assiste. Porém, no final do vídeo, uma grande labareda toma conta da área, assustando os presentes e provocando gritos de espanto.

Grupo de pessoas aparece brincando de amarelinha em uma rua, mas com uma adaptação nada segura/Foto: Reprodução

O registro dividiu opiniões entre os internautas. Muitos criticaram a prática pela falta de segurança e pelos riscos de queimaduras graves, enquanto outros encararam a cena com humor, classificando-a como mais um exemplo de “brincadeira perigosa que não deveria virar moda”.

Especialistas alertam que o contato direto com o fogo pode causar acidentes sérios e reforçam que práticas assim não devem ser reproduzidas. Mesmo assim, o vídeo segue circulando em diversas plataformas, acumulando milhares de visualizações e comentários.

Assista o vídeo:

