Vídeo de pessoas brincando de “amarelinha em chamas” viraliza nas redes sociais

Um vídeo inusitado e perigoso ganhou destaque nas redes sociais nos últimos dias. Nas imagens, um grupo de pessoas aparece brincando de amarelinha em uma rua, mas com uma adaptação nada segura: eles jogam álcool no chão e ateiam fogo nas bordas do desenho, transformando a tradicional brincadeira infantil em um desafio arriscado.

Enquanto os participantes tentam pular pelas casas da amarelinha, as chamas avançam rapidamente. A cada movimento, é possível ver a tensão e a euforia de quem assiste. Porém, no final do vídeo, uma grande labareda toma conta da área, assustando os presentes e provocando gritos de espanto.

O registro dividiu opiniões entre os internautas. Muitos criticaram a prática pela falta de segurança e pelos riscos de queimaduras graves, enquanto outros encararam a cena com humor, classificando-a como mais um exemplo de “brincadeira perigosa que não deveria virar moda”.

Especialistas alertam que o contato direto com o fogo pode causar acidentes sérios e reforçam que práticas assim não devem ser reproduzidas. Mesmo assim, o vídeo segue circulando em diversas plataformas, acumulando milhares de visualizações e comentários.

Assista o vídeo: