Vídeo de suruba em ônibus vira caso de polícia; quatro adolescentes já identificados

Quatro adolescentes foram identificados após o vazamento de um vídeo gravado dentro de um ônibus em Cascavel (PR). As imagens, que mostram atos íntimos entre menores de idade, circularam nas redes sociais e motivaram investigação da Polícia Civil do Paraná (PCPR), que não divulga detalhes por se tratar de caso envolvendo adolescentes.

Segundo informações preliminares, o grupo teria cerca de 15 anos e estudaria em uma escola estadual do município. O vídeo teria sido feito em um ônibus supostamente abandonado na região norte da cidade. A PCPR confirmou a apuração e reforçou que, por envolver menores, o procedimento corre sob sigilo.

Autoridades lembram que armazenar, divulgar ou compartilhar material de caráter sexual envolvendo pessoas com menos de 18 anos configura crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Quem tiver recebido o arquivo deve apagar o conteúdo e não repassar. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo 181, 190 ou diretamente em delegacias.

Fonte: Metrópoles

Redigido por: Contilnet