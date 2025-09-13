Vídeo: enfermeira relata ser vítima de racismo e agressão em UPA

Escrito por Metrópoles
Uma mulher de 28 anos foi presa em flagrante por injúria e ameaça após uma enfermeira relatar ter sido vítima de racismo e agressão por parte da autora. O caso aconteceu na quinta-feira (11/9) na Unidade de Pronto Atendimento Bangú, em Santo André, na região metropolitana de São Paulo.

A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada para atender a ocorrência.

Nas redes sociais, circulam vídeos do momento da confusão entre as duas. Veja:

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Viva ABC (@vivaabc_)

A Secretaria da Segurança Pública informou que a agressora foi detida e encaminhada ao 2º DP do município, onde permaneceu à disposição da Justiça.

O Metrópoles procurou a Secretaria da Saúde de Santo André para um posicionamento, mas não obteve resposta até o fechamento desta reportagem. O espaço segue aberto.

