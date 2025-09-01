VÍDEO: entregador é flagrado em pé sobre moto em curva perigosa na entrada do bairro Calafate

Um entregador foi flagrado realizando uma manobra extremamente arriscada em uma curva perigosa e conhecida pelo histórico de acidentes, na entrada do bairro Calafate, em Rio Branco, próximo a um cemitério da região. Ele aparece em pé sobre a moto enquanto contorna a curva, para viralizar um vídeo onde o cliente pede para “agilizar a entrega”. A identidade dele não foi revelada, mas o vídeo viralizou nas redes sociais.

A situação gerou reações de surpresa e preocupação: houve quem comentasse que o gesto poderia causar um acidente grave e que, com exemplos assim, outros motociclistas arriscam ainda mais. Alguns também observaram o perigo específico do trecho, que frequentemente possui blitz e é próximo ao cemitério, tornando a manobra ainda mais arriscada. Outros apontaram o lado cômico do episódio, com a comida “voando junto” e a velocidade exagerada na curva.

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conduzir motocicleta em posição que comprometa a segurança do condutor ou de terceiros é infração grave, sujeita a 5 pontos na CNH e multa de R$ 195,23 (Art. 244, inciso V). Especialistas em trânsito alertam que curvas estreitas ou com visibilidade limitada exigem atenção redobrada, e manobras como essa aumentam significativamente o risco de acidentes graves.

O episódio, apesar de cômico para alguns, evidencia a necessidade de conscientização sobre segurança nas entregas, que cada vez mais exigem rapidez, mas não podem colocar vidas em risco.

Veja o vídeo: