Vídeo: Estêvão marca primeiro gol pela Seleção Brasileira

Na noite desta quinta-feira (4/9), o Brasil enfrenta o Chile no penúltimo jogo das Eliminatórias Sul-Americanas. A partida é apresentada pelo Metrópoles Sports. Aos 38 minutos do primeiro tempo, a Seleção Brasileira abriu o marcador com Estêvão. Este é o primeiro gol do jogador com a Amarelinha.
Após boa troca de passes, Douglas Santos recebeu e passou para Raphinha em profundidade. O camisa 10 finalizou, o goleiro chileno defendeu e a bola ficou viva dentro da pequena área. Estêvão finalizou de costas e abriu o placar do jogo.
Veja o gol do Estêvão:
GOL DE ESTÊVÃO PARA O BRASIL!
pic.twitter.com/8rz51ISspJ
— out of context brasileirão (@oocbrsao) September 5, 2025
