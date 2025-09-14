Vídeo: Fernando Diniz derruba celular de torcedor antes de jogo

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
video:-fernando-diniz-derruba-celular-de-torcedor-antes-de-jogo

Uma cena inusitada aconteceu minutos antes da bola rolar em São Januário. Na noite deste domingo (14/9), Vasco e Ceará se enfrentam pela Série A do Brasileirão, às 20h30. No momento em que atendia alguns vascaínos, Fernando Diniz, técnico Cruzmaltino, derrubou o celular de um torcedor.

Leia também

O momento aconteceu na saída do hotel antes do time se dirigir para o Estádio São Januário, casa do Vasco da Gama. O torcedor deu risada da situação, enquanto Fernando Diniz aparentou incômodo com a situação.

Veja:

 

 

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Pajéco inaugura espaço em loja colaborativa no Via Verde Shopping; confira os detalhes

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost