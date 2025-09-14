Vídeo: Fernando Diniz derruba celular de torcedor antes de jogo

Uma cena inusitada aconteceu minutos antes da bola rolar em São Januário. Na noite deste domingo (14/9), Vasco e Ceará se enfrentam pela Série A do Brasileirão, às 20h30. No momento em que atendia alguns vascaínos, Fernando Diniz, técnico Cruzmaltino, derrubou o celular de um torcedor.
O momento aconteceu na saída do hotel antes do time se dirigir para o Estádio São Januário, casa do Vasco da Gama. O torcedor deu risada da situação, enquanto Fernando Diniz aparentou incômodo com a situação.
Veja: