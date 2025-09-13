Vídeo: festival de praia de Brasiléia ganha tobogã improvisado e vira sensação entre o público

O Festival de Praia de Brasiléia 2025, que teve início no dia 12 e vai até este domingo (14), agita a praia do Isidoro, antiga praia do Adolfo, ponto histórico e símbolo da memória afetiva da população de Brasiléia. O evento resgatou tradições locais e reuniu diversão, cultura e entretenimento para moradores e turistas.

Entre as atrações que conquistaram o público, um destaque inusitado foi o tobogã improvisado na areia, feito com lonas. A estrutura criativa virou sensação entre os participantes, garantindo momentos de pura diversão e rendendo muitas risadas, especialmente entre crianças e jovens.

Além do brinquedo, a programação do festival conta com feira cultural, apresentações artísticas, grandes shows musicais, competições esportivas e motocross.

Segundo a gestão municipal, a escolha da praia do Isidoro reforça o compromisso com a preservação cultural e com o fortalecimento da identidade brasilense, oferecendo aos participantes uma experiência que alia lazer, entretenimento e valorização da história local.

O Festival de Praia 2025 reune centenas de pessoas ao longo do fim de semana, que aproveitaram a mistura de atividades culturais e esportivas, além das opções de gastronomia e lazer, consolidando o evento como uma das principais celebrações do calendário de Brasiléia.