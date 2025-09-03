Vídeo flagra garoto de 13 anos sendo esfaqueado perto de escola

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um garoto de 13 anos foi esfaqueado na tarde de terça-feira (2/9), em uma padaria no Riacho Fundo II, no Distrito Federal.

A vítima estava no local acompanhada de outros jovens quando foi surpreendida pelo agressor, de 16 anos, identificado como integrante do Comboio do Cão (CDC).

Dinâmica do crime

Nas imagens, o adolescente autor desfere os golpes dentro do estabelecimento. Mesmo ferido, o menino de 13 anos consegue correr para fora da padaria, mas cai em um canteiro próximo.

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado em estado grave ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF). A Secretaria de Saúde não divulgou atualização sobre seu quadro clínico.

Segundo a Polícia Militar (PMDF), o crime não ocorreu dentro do ambiente escolar, embora tenha sido próximo a uma instituição de ensino.

Autor apreendido

De acordo com a Polícia Civil do DF (PCDF), o agressor tem ligação com o tráfico de drogas. Ele foi apreendido por uma equipe da 29ª Delegacia de Polícia (Riacho Fundo) pouco tempo após o ataque e encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA I), na Asa Sul.

