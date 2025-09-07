Vídeo: Gabriel Magalhães elogia Ancelotti e chama técnico de “paizão”

Gabriel Magalhães é titular da Seleção Brasileira e um dos homens de confiança de Carlo Ancelotti. O zagueiro aproveitou entrevista coletiva para elogiar o comandante italiano.

O atleta do Arsenal chamou o técnico de “paizão” e relatou que ele tenta se entrosar com o elenco. Em três jogos com a Amarelinha, Carleto soma duas vitórias e um empate.

A defesa do italiano é um dos pontos fortes. Até o momento, o Brasil não levou gol e ainda marcou em quatro oportunidades.

A Seleção Brasileira já está classificada para a Copa do Mundo. A partida contra a Bolívia, que marca o fim das eliminatórias sul-americanas, acontece na próxima terça-feira (9/9), às 20h30.