Gabriel Magalhães é titular da Seleção Brasileira e um dos homens de confiança de Carlo Ancelotti. O zagueiro aproveitou entrevista coletiva para elogiar o comandante italiano.
O atleta do Arsenal chamou o técnico de “paizão” e relatou que ele tenta se entrosar com o elenco. Em três jogos com a Amarelinha, Carleto soma duas vitórias e um empate.
5 imagensFechar modal.1 de 5
Vídeo: Gabriel Magalhães elogia Ancelotti e chama técnico de “paizão”
Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images2 de 5
Heuler Andrey/Eurasia Sport Images/Getty Images3 de 5
Gabriel Martinelli diz que não teme, mas que altitude “atrapalha”
Ruano Carneiro/Getty Images4 de 5
Rafael Ribeiro/CBF5 de 5
Ricardo Nogueira/Sports Press Photo/Getty Images
Leia também
-
Gabriel Martinelli diz que não teme, mas que a altitude “atrapalha”
-
Com defesa em alta, veja os números de Ancelotti no comando da Seleção
-
Após vitória do Brasil, Richarlison revela truque com Ancelotti; veja
-
Carlo Ancelotti convoca Andreas Pereira, do Palmeiras, para a Seleção
A defesa do italiano é um dos pontos fortes. Até o momento, o Brasil não levou gol e ainda marcou em quatro oportunidades.
A Seleção Brasileira já está classificada para a Copa do Mundo. A partida contra a Bolívia, que marca o fim das eliminatórias sul-americanas, acontece na próxima terça-feira (9/9), às 20h30.