Vídeo: homem é flagrado se masturbando em fila de vacinação em UBS

Um homem foi flagrado se masturbando na sala de espera da UBS Alfredo Campos, no bairro Zumbi, em Manaus (AM), na manhã de segunda-feira (22/9). O caso veio à tona após uma adolescente que aguardava atendimento perceber os movimentos, filmar a cena e entregar o vídeo às autoridades. A Polícia Civil do Amazonas (PCAM) divulgou parte das imagens e pede informações que ajudem a localizar o suspeito. Metrópoles

Segundo a PCAM, o episódio foi registrado no 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP). A Secretaria Municipal de Saúde informou que a gestora da unidade acolheu a denúncia, buscou o homem no local, mas não o encontrou, e orientou a família a registrar BO; a Polícia Civil assumiu a investigação. Até o momento, o suspeito não foi identificado. Metrópoles

Telefones para denúncias (anonimamente): (92) 98116-9099 (disque-denúncia do 9º DIP), 197 (Polícia Civil) e 181 (SSP-AM). Metrópoles+1

Veja a cena:

Fonte: Metrópoles; A Crítica. Metrópoles+1

Redigido por ContilNet