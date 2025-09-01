Vídeo: homem é morto com cinco facadas no meio de rodoviária do DF

Na noite desta segunda-feira (1º/9), um homem de 22 anos morreu após sofrer cinco golpes de arma branca. O crime ocorreu na Rodoviária de Planaltina.

O Metrópoles teve acesso a um vídeo que mostra o momento do crime. A vítima aparece correndo em certo ponto da rodoviária e, na sequência, cai no chão.

Em seguida, o autor do homicídio aparece, desfere mais alguns golpes no jovem e foge do local. A vítima ficou agonizando, até a chegada do socorro.

Veja o momento do assassinato:

Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), quando a equipe chegou no local, encontrou o jovem inconsciente, com visível perda de sangue. De acordo com a corporação, ele apresentava uma perfuração no tórax, uma no rosto e outras três na região do pescoço.

Foi dado prioridade no transporte e aplicado métodos compreensivos para conter sangramento. Chegando à unidade de saúde, a equipe do CBMDF, junto com a equipe hospitalar, realizaram massagens cardíacas, na tentativa de reanimar a vítima.

Apesar dos esforços, o jovem não reagiu e a morte foi constatada pela equipe médica. Segundo a Polícia Militar (PMDF), o autor é menor de idade e foi apreendido uma hora após o crime. Ainda não há informações sobre o que teria motivado o homicídio.