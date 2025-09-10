10/09/2025
Vídeo: homem é preso em flagrante após anunciar assalto a farmácia

Escrito por Metrópoles
Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na noite desta terça-feira (9/9), por volta das 22h, após anunciar um assalto a uma farmácia na 307 Sul.

Veja vídeo:

Ao perceber a presença dos policiais, ele tentou fugir a pé, mas foi alcançado e detido. Com ele, os militares encontraram porções de drogas e um canivete. O suspeito foi levado à 1ª Delegacia de Polícia.

O homem tem um histórico criminal extenso. Em julho de 2022, foi flagrado armado com uma faca e tentou atacar uma policial para tomar sua arma. Além disso, já responde por tentativa de homicídio com faca, roubo a transeunte e furto em residência.

