Vídeo: homem é preso em flagrante após anunciar assalto a farmácia

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na noite desta terça-feira (9/9), por volta das 22h, após anunciar um assalto a uma farmácia na 307 Sul.
Veja vídeo:
Ao perceber a presença dos policiais, ele tentou fugir a pé, mas foi alcançado e detido. Com ele, os militares encontraram porções de drogas e um canivete. O suspeito foi levado à 1ª Delegacia de Polícia.
O homem tem um histórico criminal extenso. Em julho de 2022, foi flagrado armado com uma faca e tentou atacar uma policial para tomar sua arma. Além disso, já responde por tentativa de homicídio com faca, roubo a transeunte e furto em residência.