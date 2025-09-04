Vídeo: incêndio atinge área de vegetação próximo ao aeroporto do DF

Um incêndio atingiu uma área de mata próximo ao Aeroporto Internacional de Brasília, no fim da manhã desta quinta-feira (4/9). Quem passou pelo local se assustou com a quantidade de fumaça.

Em imagens registradas por testemunhas é possível ver o momento em que o incêndio se espalhou.

Veja:

Leia também

Segundo motoristas que circulam pela área, o fogo começou a se aproximar das margens da via BRT logo no início da tarde.

Por volta das 12h, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) informou que seis viaturas da corporação atuava no combate às chamas. Até a última atualização desse texto, os militares continuavam os serviços no local.

Por meio de nota, a assessoria do Aeroporto Internacional de Brasília disse que as atividades estão funcionando normalmente, que o terminal não sofreu nenhum tipo de impacto e que, até o momento, as aeronaves seguem operando conforme programado.