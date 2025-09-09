Vídeo: incêndio atinge região de Arniqueira e mobiliza Corpo de Bombeiros

Um incêndio em Arniqueira, próximo à quadra 5 do Park Way, mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), na noite dessa terça-feira (9/9). As imagens impressionam pela intensidade das chamas.

Em vídeos obtidos pela reportagem, é possível notar o fogo ao fundo das casas. A fumaça toma conta do céu, enquanto o fogo se alastra.

Assista:

O CBMDF deslocou quatro viaturas para combater o incêndio florestal. De acordo com a corporação, o fogo atingiu uma área de bambuzal, “causando grande quantidade de fumaça e chamas”. “Os bombeiros, de imediato, controlaram toda a situação”, declarou o órgão.

Até a última atualização dos bombeiros, por volta das 22h20 desta terça-feira, os militares estavam no local para evitar que a mata voltasse a pegar fogo. Não há informações sobre feridos e/ou perdas materiais.