Vídeo: jogadores da Nigéria escorregam em túnel de acesso ao campo

Nigéria e África do Sul empataram em 1 x 1, em jogo válido pela oitava rodada das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo. Entretanto, o lance que viralizou da partida foi o tombo do volante Wilfred Ndidi, no túnel de acesso ao campo. Na queda, ele ainda derrubou Moses Simon.

Os dois atletas se levantaram e entraram em campo sem impacto na partida, mas não esconderam sorrisos amarelos pelo incidente registrado pela transmissão.

Güney Afrika – Nijerya maçı öncesi Ndidi ve Moses yere düştü.pic.twitter.com/CUbTDz034W — Centralspor (@Centralspor) September 9, 2025

Com gol contra de Troost-Ekong e um de Bassey, o empate é ruim para a Nigéria, que ficou na segunda posição do grupo C, seis pontos atrás da África do Sul. Ainda serão disputados mais duas partidas em outubro.

Polêmica

O gol de empate da Nigéria gerou muitas reclamações. Após cruzamento de Bashiru, Bassey cabeceou e a bola bateu na própria mão antes de entrar no gol. O lance aconteceu aos 44 minutos do primeiro tempo.

As Águias Verdes, apelido da seleção, não foram para a Copa do Catar em 2022.