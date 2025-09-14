Vídeo: ladrão atira no chão para fazer vítima passar senha de celular

Uma mulher de 53 anos foi vítima de um assalto na Rua Rio Preto, em Santo André, na região metropolitana de São Paulo, na quinta-feira (11/9). Durante o roubo, um dos ladrões atirou no chão para obrigar a vítima a passar a senha do celular. A imagem foi gravada por um vizinho. Veja abaixo:

O que aconteceu?

Na cena, é possível ver o momento em que um motociclista aborda a mulher, que está dentro de um carro, e exige que ela entregue o telefone e o relógio.

Um comparsa chega em outra moto, disfarçado de entregador, e também com um revólver na mão.

Enquanto a mulher parece pegar os pertences, um dos assaltantes começa a gritar para que ela seja rápida e passe a senha do celular.

“Qual que é a senha? Qual que é a senha? Qual que é a senha, caralho?”, repete o homem antes do disparo.

Depois do tiro, a mulher fala os números, o assaltante anota, e os dois ladrões fogem, cada um em uma moto, levando os pertences.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública disse que o caso foi registrado como roubo na Delegacia Eletrônica. “As investigações prosseguem para identificação e localização dos suspeitos”, afirma a pasta.

