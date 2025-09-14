Vídeo: ladrão atira no chão para fazer vítima passar senha de celular

Escrito por Metrópoles
video:-ladrao-atira-no-chao-para-fazer-vitima-passar-senha-de-celular

Uma mulher de 53 anos foi vítima de um assalto na Rua Rio Preto, em Santo André, na região metropolitana de São Paulo, na quinta-feira (11/9). Durante o roubo, um dos ladrões atirou no chão para obrigar a vítima a passar a senha do celular. A imagem foi gravada por um vizinho. Veja abaixo:

O que aconteceu?

  • Na cena, é possível ver o momento em que um motociclista aborda a mulher, que está dentro de um carro, e exige que ela entregue o telefone e o relógio.
  • Um comparsa chega em outra moto, disfarçado de entregador, e também com um revólver na mão.
  • Enquanto a mulher parece pegar os pertences, um dos assaltantes começa a gritar para que ela seja rápida e passe a senha do celular.
  • “Qual que é a senha? Qual que é a senha? Qual que é a senha, caralho?”, repete o homem antes do disparo.
  • Depois do tiro, a mulher fala os números, o assaltante anota, e os dois ladrões fogem, cada um em uma moto, levando os pertences.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública disse que o caso foi registrado como roubo na Delegacia Eletrônica. “As investigações prosseguem para identificação e localização dos suspeitos”, afirma a pasta.

ContilNet Notícias

