Vídeo: MC Kauan viraliza após pular de ponte suspensa no litoral de SP

O cantor Kauan Mariz de Oliveira, conhecido como MC Kauan, publicou um vídeo nas redes sociais pulando de uma ponte suspensa, sem equipamentos de proteção, em São Vicente, no litoral de São Paulo. O ato, considerado como de risco à segurança, alcançou mais de 2 milhões de visualizações nas redes sociais.

Imagens que circulam nas redes mostram o funkeiro, acompanhado de outros homens, saltando da ponte e se lançando ao mar. No vídeo, é possível ver Kauan fazendo o “sinal da cruz” antes de pular.

Veja:

A atitude do MC, contudo, gerou opiniões diversas nas redes sociais. Enquanto fãs aplaudiram a coragem do cantor, outros internautas lamentaram uma possível má influência de Kauan.

MC Kauan

Ele deve passar quatro anos em regime fechado

Ele foi acusado de envolvimento com tráfico de drogas

MC Kauan no momento da abordagem: rapper sorriu e disse ser “mais um brasileiro preso injustamente”

MC Kauan

MC Kauan

Na legenda da publicação, o MC escreveu uma mensagem de coragem, mas orientou os fãs a não repetirem a ação.

“Sabe do que o medo tem medo? Da coragem. Não faça igual”, publicou o funkeiro.

A ponte que aparece no vídeo trata-se da Ponte Pênsil, a primeira ponte suspensa do Brasil e considerada um cartão postal da Baixada Santista. Ela foi inaugurada em 1914 e é também um patrimônio histórico de São Paulo, sendo tombada em 1982.

O Metrópoles tentou contato com a Prefeitura de São Vicente para questionar a legalidade do ato, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.