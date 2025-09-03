Vídeo: médico e estagiária são flagrados fazendo UPA de “motel”

Um vídeo em que um médico mantém relações sexuais com uma estagiária de enfermagem dentro do consultório de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Manaus (AM) voltou a circular nas redes na última semana.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), as imagens foram gravadas há cerca de três anos na UPA José Rodrigues, mas só chegaram ao conhecimento da pasta recentemente, após viralizarem.

O que mostram os vídeos

Circulam dois vídeos distintos em que o médico e a estagiária aparecem fazendo sexo dentro de uma sala da unidade de saúde.

Providências

Após ser notificada, a SES-AM informou que acionou a empresa terceirizada responsável pela contratação do médico e pediu o afastamento do profissional. Em nota, a secretaria afirmou “reforçar o compromisso com a ética, o respeito e a transparência” e que acompanhará o caso.

O Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas (Coren-AM) confirmou ter recebido denúncia anônima em 28 de agosto e que encaminhou o material ao setor jurídico e à Divisão de Fiscalização para investigação.

📌 Fonte: SES-AM e Coren-AM
✍️ Redigido por ContilNet

