Vídeo: Messi perde pênalti de cavadinha em derrota do Inter Miami na MLS

O Inter Miami saiu com a derrota no cuelo contra o Charlotte FC, pela MLS, na noite desse sábado (13/9). A partida ficou marcada pelo pênalti perdido por Lionel Messi. O camisa 10 argentino teve a oportunidade de abrir o placar, mas viu a cobrança de cavadinha ser defendida pelo arqueiro croata Kristijan Kahlina.

Veja o pênalti perdido por Messi:

Lionel Messi meteu a cavadinha e o goleirão ficou no meio do gol esperando pic.twitter.com/Tfvw3BxVOK — Diário de Torcedor (@DiarioGols) September 14, 2025

Logo depois, o atacante israelense Idan Toklomani abriu o placar para o Charlotte FC, ainda no primeiro tempo. Ele marcou os outros dois gols da partida e terminou com um hattrick na vitória contra o time de Messi, por 3 x 0.