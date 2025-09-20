Vídeo mostra assaltantes armados invadindo distribuidora, atirando e roubando clientes

Na noite da última quinta-feira (18), três homens armados e encapuzados invadiram uma distribuidora de bebidas e renderam clientes e funcionários, em Tarauacá, interior do Acre. A ação criminosa espalhou pânico entre as vítimas.

Segundo informações da Polícia Militar, o trio chegou ao local em bicicletas e anunciou o assalto. Um dos criminosos portava uma escopeta e efetuou um disparo acidental durante a fuga, em frente ao estabelecimento, aumentando ainda mais o clima de terror. Outro assaltante empunhava uma faca usada para ameaçar os presentes.

Durante a ação, os bandidos roubaram quatro celulares — um Redmi Note 12C azul, um Samsung J2 azul, um iPhone 11 e um Motorola G8 — além de aproximadamente R$ 400,00 em dinheiro do caixa.

Após o crime, os suspeitos fugiram rapidamente. Guarnições da Polícia Militar foram acionadas e realizaram buscas pela região. Câmeras de monitoramento do Centro de Operações Policiais Militares (COPOM) flagraram três indivíduos encapuzados circulando pelo bairro Novo, por volta da meia-noite.

As imagens foram divulgadas neste sábado (20) para auxiliar nas buscas. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. A Polícia Militar de Tarauacá segue em investigação e pede que a população colabore com informações, que podem ser repassadas de forma anônima pelos canais oficiais de denúncia.

VEJA O VÍDEO: