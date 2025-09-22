Vídeo mostra briga com socos e chutes em frente a estadio de Sena Madureira

Não se tem informações sobre o desfecho do embate ou se as forças policiais foram acionadas

Um desentendimento registrado em Sena Madureira, no último domingo (21), em frente ao Estádio Marreirão, terminou em confusão entre homens e mulheres.

Vídeos do momento mostram os envolvidos na briga trocando socos e chutes, além de combate no chão.

A confusão aconteceu em Sena Madureira/Foto: Reprodução

Não se tem informações sobre o desfecho do embate, se as forças policiais foram acionadas ou sequer o motivo para o desentendimento entre as partes ter ocorrido.

Também não se sabe acerca do possível acionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para realizar o atendimento aos que estavam envolvidos na luta.

