Vídeo mostra desespero durante evacuação de prédio da Seinfra após princípio de incêndio

Um princípio de incêndio no prédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), em Rio Branco, causou correria e desespero entre servidores na tarde desta terça-feira (23). O incidente ocorreu na Rua Rui Barbosa, no Centro da capital.

Vídeos que circulam nas redes sociais registram o momento em que pessoas saem apressadas do prédio, em meio à fumaça, logo após a ordem de evacuação. O clima de tensão tomou conta do local, enquanto os servidores deixavam às pressas suas salas de trabalho.

Segundo informações preliminares, o fogo teria começado após a explosão de um ar condicionado na sala do secretário Cid Ferreira. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou a situação.

Ainda não há confirmação sobre a presença de pessoas no momento da explosão do equipamento, nem detalhes sobre as causas do incidente.