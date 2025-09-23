23/09/2025
Vídeo mostra desespero durante evacuação de prédio da Seinfra após princípio de incêndio

Um princípio de incêndio no prédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), em Rio Branco, causou correria e desespero entre servidores na tarde desta terça-feira (23). O incidente ocorreu na Rua Rui Barbosa, no Centro da capital.

Os servidores tiveram que evacuar o prédio por medida de segurança e o Corpo de Bombeiros foi acionado/Foto: Reprodução

Vídeos que circulam nas redes sociais registram o momento em que pessoas saem apressadas do prédio, em meio à fumaça, logo após a ordem de evacuação. O clima de tensão tomou conta do local, enquanto os servidores deixavam às pressas suas salas de trabalho.

Segundo informações preliminares, o fogo teria começado após a explosão de um ar condicionado na sala do secretário Cid Ferreira. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou a situação.

Ainda não há confirmação sobre a presença de pessoas no momento da explosão do equipamento, nem detalhes sobre as causas do incidente.

