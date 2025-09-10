10/09/2025
Universo POP
Charlie Kirk morre após ser baleado durante palestra em universidade de Utah
Mulher que ganhou mais de 100 milhões em loteria, busca o prêmio de máscara para não ser identificada
“Me dê 100 anos de cadeia”: apoiador pede para ser preso no lugar de Bolsonaro
Antes da festa, Virginia Fonseca e Zé Felipe batizam José Leonardo; veja vídeo
Angela Ro Ro queria barrar família da herança: “Cafajestes”, disse em áudios
Mariano é acionado na Justiça por dívidas de mais de R$ 180 mil; cantor diz que já negocia valores
Mari Menezes acusa ex de dopá-la em festa e detalha “manipulação absurda”
Triste adeus: Meire Morato, ex de Péricles e mãe de Lucas Morato, morre aos 56 anos
Carlinhos Maia nega ser pivô da treta entre Simone Mendes e Manu Bahtidão
“Química não tem idade”: Paulo Vilhena celebra casamento com Maria Luiza e paternidade aos 44

Vídeo mostra momento em que influenciador aliado de Trump é baleado no pescoço em universidade nos EUA

O influenciador chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada ainda no hospital

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o exato momento em que o ativista de direita e influenciador político Charlie Kirk, de 31 anos, é baleado no pescoço durante um evento na Universidade do Vale de Utah, em Orem, a cerca de 60 km de Salt Lake City.

Ele era um dos nomes mais conhecidos da ala conservadora norte-americana/Reprodução

Aliado do presidente dos Estados Unidos Donald Trump (Partido Republicano), Kirk participava de uma palestra na noite desta quarta-feira (10.set.2025), quando os disparos foram efetuados. Nas imagens, é possível ver a confusão generalizada logo após o ataque, com pessoas tentando se proteger e seguranças correndo em direção ao palco.

O influenciador chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada ainda no hospital. Ele era um dos nomes mais conhecidos da ala conservadora norte-americana e fundador da organização Turning Point USA, voltada para jovens republicanos.

A polícia de Orem informou que investiga as circunstâncias do atentado, mas ainda não divulgou detalhes sobre suspeitos ou motivação. O caso repercutiu fortemente na cena política dos EUA, ampliando as tensões em torno da segurança de figuras ligadas ao Partido Republicano em meio à campanha eleitoral.

ATENÇÃO, IMAGENS FORTES:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost