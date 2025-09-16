Vídeo mostra novo ângulo do atentado que matou ex-delegado-geral de SP

Um novo vídeo registrado por motorista na Via Expressa do bairro Mirim, em Praia Grande (SP), mostra outro ângulo do atentado que matou o ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes. Nas imagens, o carro da vítima aparece capotado após colidir com um ônibus; em seguida, criminosos descem de outro veículo e disparam com fuzis contra o automóvel de Fontes. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu. Metrópoles+1

Veja:

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo trata o crime como vingança do PCC. O secretário Guilherme Derrite anunciou força-tarefa com mais de 100 policiais para capturar os suspeitos, com apoio do GAECO (MP-SP). Terra+1

Pouco depois do assassinato, o carro usado pelos criminosos foi encontrado incendiado; a polícia apura se outro veículo também foi empregado na ação. Metrópoles

A Prefeitura de Praia Grande informou que duas pessoas que estavam próximas ficaram feridas — uma mulher com ferimentos leves e um homem segue internado sem risco — e foram levadas ao Hospital Municipal Irmã Dulce. Lex Legal

Fontes, 64 anos, foi delegado por quatro décadas, comandou a Polícia Civil paulista (2019–2022) e era considerado inimigo n.º 1 do PCC; atualmente, ocupava a Secretaria de Administração de Praia Grande. A Agência Brasil descreveu a dinâmica do ataque e confirmou a atuação do Ministério Público no caso. Metrópoles+1

Nota ao leitor: por respeito às vítimas e em conformidade com nossas diretrizes, não exibimos conteúdo gráfico; os trechos acima descrevem os fatos essenciais da investigação em andamento.

Fonte: Metrópoles; CNN Brasil; Terra; Agência Brasil; Prefeitura de Praia Grande. Lex Legal+4Metrópoles+4CNN Brasil+4

✍️ Redigido por ContilNet