Vídeo mostra operação que deteve 475 imigrantes em fábrica nos EUA

O governo da Coreia do Sul realizou neste sábado (6/9) uma reunião de emergência após a prisão de mais de 300 sul-coreanos em uma operação de imigração conduzida pelo governo Trump em uma fábrica da Hyundai, no estado da Geórgia, Estados Unidos.

Ao todo, 475 imigrantes foram detidos na última quinta-feira (4/9) pelo Serviço de Imigração e Alfândega (ICE), em uma ação classificada como a maior da história do Departamento de Segurança Interna em número de presos em uma só operação.

Imagens divulgadas mostram agentes do ICE cercando a fábrica, retirando trabalhadores asiáticos do prédio e colocando-os em filas para revistas. Os detidos aparecem algemados nos pulsos, cintura e tornozelos, sendo conduzidos aos ônibus da imigração.

Confira:

Coreia se posiciona

O presidente sul-coreano, Lee Jae-myung, determinou que todos os esforços sejam feitos para apoiar os cidadãos presos. O ministro das Relações Exteriores, Cho Hyun, anunciou a criação de uma força-tarefa e afirmou que poderá viajar a Washington para tratar do caso diretamente com autoridades americanas.

Em nota, o porta-voz do Itamaraty sul-coreano, Lee Jae-woong, criticou os Estados Unidos: “As atividades econômicas de nossas empresas que investem nos Estados Unidos e os interesses de nossos cidadãos não devem ser violados injustamente no decorrer da aplicação da lei americana.”

Leia também

O que está acontecendo?

Na quinta-feira (4/9), autoridades americanas realizaram uma operação de imigração na fábrica de baterias da Hyundai, localizada na Geórgia, resultando na prisão de 475 trabalhadores, principalmente sul-coreanos.

A operação, considerada a maior do ICE em um único local, visou imigrantes com vistos temporários para turismo ou negócios que estavam empregados ilegalmente.

O governo norte-americano declarou que todos os detidos estavam trabalhando ilegalmente, em violação aos tipos de vistos que possuíam, e alertou que portadores de green card podem ser deportados se forem constatadas condenações criminais qualificadas.

Durante a ação, segundo o gabinete do procurador dos EUA para o Distrito Sul da Geórgia, várias pessoas tentaram fugir — incluindo algumas que “correram para um lago de esgoto localizado no local”.

Um porta-voz da Hyundai disse ao jornal que não acredita que nenhum dos presos fosse funcionário direto da Hyundai Motor Company.

Ainda não está claro se todos os trabalhadores estavam em situação irregular. O governo Trump afirmou que os detidos atuavam ilegalmente no país, inclusive em desacordo com seus vistos.

O ICE também indicou a possibilidade de deportações, inclusive de portadores de green card que tenham condenações criminais.

A megaoperação ocorre em meio à intensificação da política anti-imigração de Donald Trump desde o início de seu segundo mandato. O episódio pode tensionar ainda mais as relações entre Washington e Seul, que atualmente negociam um acordo comercial bilionário, estimado em US$ 350 bilhões (R$ 1,89 trilhão).

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Presidente Donald Trump e o presidente Lee Jae-myung

Chip Somodevilla/Getty Images 2 de 4

Lee Jae-myung, candidato à presidência pelo Partido Democrata, participa de um comício de campanha eleitoral em 2 de junho de 2025, em Seongnam, Coreia do Sul

Getty Images 3 de 4

O candidato do Partido Democrata, Lee Jae-myung, é apontado como o novo presidente da Coreia do Sul

Getty Images 4 de 4

Donald Trump

Chip Somodevilla/Getty Images