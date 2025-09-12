12/09/2025
Vídeo mostra suspeito de matar Charlie Kirk pulando de telhado; FBI divulga novas imagens

Ativista conservador foi baleado durante evento na Universidade Utah Valley; atirador segue foragido e recompensa chega a US$ 100 mil

Um novo vídeo divulgado pelas autoridades de Utah mostra o suspeito do assassinato de Charlie Kirk pulando do telhado de um prédio do campus da Universidade Utah Valley (UVU) logo após o ataque, na quarta-feira (10/9). O atirador continua foragido. A polícia estadual e o FBI pedem ajuda da população e oferecem até US$ 100 mil por informações que levem à identificação e prisão do responsável.

Segundo as autoridades, o disparo aconteceu cerca de 20 minutos após o início do evento ao ar livre no campus de Orem. O local foi isolado e as atividades foram suspensas no mesmo dia por segurança.

Secretaria de Segurança Pública de Utah

As imagens e fotos mais recentes destacam um homem vestindo camiseta preta com a bandeira dos EUA. Após o tiro, ele salta do telhado e foge. Investigadores relataram ter recolhido no telhado marcas de sapato e de antebraço, além de recuperar arma e munição em uma área arborizada próxima.

O governador de Utah, Spencer Cox, afirmou que a mobilização reúne forças estaduais e federais. Até o momento, já foram recebidas mais de 7 mil pistas e depoimentos seguem sendo colhidos para acelerar a identificação do atirador.

O FBI divulgou um cartaz de recompensa e orienta que qualquer pessoa com informações envie dicas pelo canal oficial. A entidade também publicou quadros com a “pessoa de interesse” e reforçou que ainda não há nome divulgado do suspeito.

Fonte: Metrópoles

