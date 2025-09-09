Vídeo mostra Zé Felipe na casa de Ana Castela e esquenta rumores

Um novo vídeo que circula nas redes sociais reacendeu os boatos de romance entre Zé Felipe e Ana Castela. Nas imagens, gravadas no último domingo (7) durante um churrasco na casa da família da boiadeira, em Londrina (PR), o sertanejo aparece passando ao fundo enquanto a anfitriã conversa com amigos. O registro teria sido publicado por engano nos Stories de uma amiga da cantora e rapidamente repercutiu.
O que aconteceu
-
O vídeo é recente e mostra um encontro descontraído na residência da família de Ana Castela.
-
Segundo o portal Leo Dias, a postagem foi feita sem querer por uma convidada, que filmava outro objeto e acabou registrando Zé Felipe ao lado de Ana.
-
O episódio reforça rumores que já vinham ganhando força após aparições dos dois em eventos e viagens.
Desconversa em show
Na sexta-feira (5/9), durante apresentação em Montividiu (GO), Ana foi questionada pelo apresentador Cristian Gomes sobre o coração. “Está ótimo, graças a Deus, tudo em paz”, respondeu, em tom bem-humorado. Ao ser perguntada diretamente se “tem espaço para o Zé Felipe”, ela desconversou: “Então… isso daí… quer cortar?”, encerrando o assunto.
Clima nas redes
Com o vazamento do vídeo, fãs e perfis de fofoca passaram a apontar que o encontro em ambiente familiar indica maior proximidade entre os artistas. Até o momento, nenhum dos dois confirmou relacionamento.
O Daily do garotinho que postou um vídeo que aparece o Zé Felipe passando no fundo atrás da Ana Castela na casa dela kkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/k68GbcUKcQ
— Sah. (@saahcomenta) September 9, 2025
Fonte: Metrópoles
Redigido por: Contilnet