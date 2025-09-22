Vídeo. Mulher tem cabelo incendiado após panela de pressão explodir

Uma mulher teve o cabelo incendiado após a explosão de uma panela de pressão na cozinha de um restaurante, na tarde desse domingo (21/9), em Belo Horizonte (MG).

O caso aconteceu no bairro Estoril. Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), a vítima sofreu queimaduras no acidente.

Veja o vídeo:

IMAGENS FORTES | Câmera de segurança de restaurante em Belo Horizonte (MG) registrou, nesse domingo (22/9), momento exato que uma cliente foi atingida por chamas. O fogo incendiou o cabelo e parte das costas da mulher. O acidente aconteceu após funcionário manusear fogareiro… pic.twitter.com/vCh9aarz1A — Metrópoles (@Metropoles) September 22, 2025

Embora acionada, a corporação informou que o atendimento direto ficou sob responsabilidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os bombeiros realizaram apenas a vistoria do local e eliminaram riscos de novos incidentes.

Leia também

De acordo com o CBMMG, a panela de pressão explodiu próximo à vítima porque outra pessoa teria manipulado álcool em gel perto do fogareiro, o que provocou o incêndio.

A mulher foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital João XXIII.