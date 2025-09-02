Vídeo: novos reforços do Vasco são apresentados pelo clube

Mais dois reforços do Vasco para o restante da temporada foram apresentados nesta terça-feira (2/9). Em entrevista coletiva, Matheus França e Carlos Cuesta falaram pela primeira vez como jogadores da equipe Cruzmaltina. O atacante comentou sobre o seu início de carreira no Flamengo e os motivos que o fizeram assinar com o Gigante da Colina.

Por sua vez, o zagueiro colombiano comentou sobre o sistema defensivo do time. Carlos Cuesta foi questionado sobre a responsabilidade que terá para ajudar em um problema do time. Nos últimos dez jogos disputados, o Vasco teve sua defesa vazada 14 vezes, o que dá uma média de 1,4 gols sofridos por partida.

Confira as falas de Matheus França e Carlos Cuesta:

Matheus França foi anunciado quase uma semana antes de seu companheiro de coletiva. O atacante de 21 anos, vindo do Crystal Palace, da Inglaterra, foi oficializado pelo Vasco na última terça-feira (26/8). O contrato do jogador junto a Cruzmaltino foi de empréstimo até o fim de junho de 2026.

Matheus França inclusive já estrou pelo Gigante da Colina. No último domingo (31/8),o camisa 9 do Vasco atuou por quase 20 minutos na vitória por 3 x 2 contra o Sport.

Matheus França é o novo camisa 9 do Vasco

Carlos Cuesta é o novo zagueiro do Vasco

Com Matheus França, o Vasco venceu o Sport por 3 x 2

Por sua vez, Carlos Cuesta, zagueiro colombiano de 26 anos, foi anunciado oficialmente na última segunda-feira (1º/9). O jogador chegou ao Vasco por empréstimo com opção de compra do Galatasaray, da Turquia. O seu vínculo com o clube carioca é até o fim de 2026.