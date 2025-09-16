Vídeo: ônibus derrama líquido e motociclistas caem em viaduto de SP

Um vazamento de líquido de um ônibus fez com que diversos motociclistas derrapassem e caíssem do Viaduto Cury, em Campinas, interior de São Paulo, na manhã desta terça-feira (16/9). A suspeita é de que o coletivo tenha sofrido uma pane ao sair do terminal central da cidade.

Imagens obtidas pelo Metrópoles mostram motociclistas tentando chamar a atenção de outros condutores sobre a presença de um líquido escorregadio na pista. No vídeo, contudo, é possível ver motos derraparem e pilotos caírem antes de conseguirem parar.

Procurada pela reportagem, a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), informou que um ônibus da linha BRT 20 sofreu uma pane ao deixar o terminal e derranou líquido na via. A empresa acredita que o produto derramado era óleo.

Agentes da Emdec foram enviados ao local e aplicaram pó de serragem na pista para absorver o produto. Segundo a companhia, os motociclistas envolvidos recusaram atendimento médico e prosseguiram viagem.

Em nota enviada ao Metrópoles, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana (SetCamp) refutou a informação da Emdec e disse que o incidente se trata de um derramamento de água, após ressecamento da mangueira do radiador do ônibus. Investigações seguem para apurar os fatos.