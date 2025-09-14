Vídeo: Orlando Morais passa por “cirurgia difícil” e revela motivo

Orlando Morais passou pela segunda cirurgia por conta de uma apneia do sono. O cantor, marido de Glória Pires, gravou um vídeo para o Instagram, neste domingo (14/9), usando uma máscara de proteção no rosto, e revelou detalhes do procedimento.

“Eu resolvi gravar este vídeo, mesmo com muita dificuldade em articular as palavras, para alertar quanto à apinéia, condição que traz muitos danos à saúde, de forma geral. Após 62 anos sem dormir e respirar direito decidi me cuidar. Cuide-se, você também. Ótimo dia ”, escreveu ele na legenda.

Na gravação, ele detalhou a operação: “Acabei de fazer a cirurgia com a bucomaxilar. Passei 60 e tantos anos sem dormir direito por causa da apneia. Essa é a segunda cirurgia e, graças a Deus, a última. É uma cirurgia difícil, de difícil recuperação, mas, vale a pena”, encerrou.

Orlando Morais surgiu nas redes sociais com uma máscara de proteção

Orlando Morais passou por uma operação para tratar apneia

Orlando Morais gravou um vídeo para as redes sociais sobre a cirurgia

Orlando Morais passa por "cirurgia difícil" e revela motivo

“A Globo foi injusta”, dispara Orlando Morais, marido de Gloria Pires após aniversário

Orlando Morais e Glória Pires

