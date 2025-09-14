Vídeo: Orlando Morais passa por “cirurgia difícil” e revela motivo

Orlando Morais passou pela segunda cirurgia por conta de uma apneia do sono. O cantor, marido de Glória Pires, gravou um vídeo para o Instagram, neste domingo (14/9), usando uma máscara de proteção no rosto, e revelou detalhes do procedimento.
“Eu resolvi gravar este vídeo, mesmo com muita dificuldade em articular as palavras, para alertar quanto à apinéia, condição que traz muitos danos à saúde, de forma geral. Após 62 anos sem dormir e respirar direito decidi me cuidar. Cuide-se, você também. Ótimo dia ”, escreveu ele na legenda.
Leia também
-
“A Globo foi injusta”, dispara marido de Gloria Pires após aniversário
-
Vídeo: Gato Preto revela causa de apneia de Maysha e atualiza quadro
-
Ronco ou apneia? Saiba a diferença entre eles e como tratar cada caso
-
Remédio para perda de peso reduz apneia do sono em 52% dos pacientes
Na gravação, ele detalhou a operação: “Acabei de fazer a cirurgia com a bucomaxilar. Passei 60 e tantos anos sem dormir direito por causa da apneia. Essa é a segunda cirurgia e, graças a Deus, a última. É uma cirurgia difícil, de difícil recuperação, mas, vale a pena”, encerrou.
6 imagensFechar modal.1 de 6
Orlando Morais surgiu nas redes sociais com uma máscara de proteção
Instagram/Reprodução2 de 6
Orlando Morais passou por uma operação para tratar apneia
Instagram/Reprodução3 de 6
Orlando Morais gravou um vídeo para as redes sociais sobre a cirurgia
Instagram/Reprodução4 de 6
Orlando Morais passa por “cirurgia difícil” e revela motivo
Instagram/Reprodução5 de 6
“A Globo foi injusta”, dispara Orlando Morais, marido de Gloria Pires após aniversário
6 de 6
Orlando Morais e Glória Pires
Reprodução
Assista ao vídeo
Ver essa foto no Instagram
Uma publicação compartilhada por Orlando Morais (@orlandomorais62)