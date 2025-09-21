Vídeo: pai faz apelo “silencioso e secreto” ao filho, e cena viraliza

Um pai faminto estava com desejo incontrolável de comer fast-food no meio da madrugada em Jacksonville, na Flórida (EUA). Tentando ser o mais discreto possível, ele ligou para o filho, que passeava pela rua, e fez um pedido inusitado. O apelo silencioso e “secreto” arrancou gargalhadas dos internautas.

Assista ao momento neste link.

Em um vídeo compartilhado no TikTok, postado pelo perfil @mikemmoments, é possível escutar o pai sussurrando enquanto fala com o filho ao telefone. A voz que surgiu é quase inaudível, mas a mensagem era clara: “Traga-me uma torta de maçã”.

Momentos depois, ele repetiu a ordem em voz baixa: “Tenho que ir. Tragam uma torta de maçã para mim”. Acontece que o homem não queria acordar a esposa, que estava dormindo.

“Como ele dorme todas as noites esperando que a torta de maçã do Whataburger chegue”, diz o texto

“Uma hora da manhã e meu pai quer uma torta de maçã. Ele está tentando não acordar a mamãe”, diz o texto no vídeo.

A “missão secreta” viralizou no TikTok, acumulando mais de 10 milhões de visualizações e mais de 2,6 milhões de curtidas. Nos comentários, os internautas riram da situação.

“O sussurro mais alto que já ouvi”, escreveu uma pessoa. Outra brincou: “O homem arriscou a vida por aquela torta de maçã, vocês conseguiram para ele?”.