VÍDEO: pitbull é morto a facadas após atacar cachorro no RJ

Caso aconteceu em Valença (RJ). Segundo a PM, o outro animal também morreu.

Um pitbull foi morto a facadas na quarta-feira (17) após atacar um cachorro em Valença (RJ). O caso aconteceu em uma praça no bairro Alicácio.

Segundo a Polícia Militar, o animal da raça shih-tzu estava passeando com a dona quando o pitbull avançou nele.

 Pitbull é morto a facadas após atacar cachorro no RJ/Foto: Reprodução

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver que a tutora colocou o shih-tzu em cima de um carro, mas o outro animal conseguiu pular e ataca-lo.

Nas imagens é possível ver ainda que a mulher tentou para os ataques do pitbull com uma coleira, mas não conseguiu. Logo depois, um vizinho saiu de casa com uma faca e esfaqueou o animal várias vezes.

