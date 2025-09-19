VÍDEO: pitbull é morto a facadas após atacar cachorro no RJ

Um pitbull foi morto a facadas na quarta-feira (17) após atacar um cachorro em Valença (RJ). O caso aconteceu em uma praça no bairro Alicácio.
Segundo a Polícia Militar, o animal da raça shih-tzu estava passeando com a dona quando o pitbull avançou nele.
Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver que a tutora colocou o shih-tzu em cima de um carro, mas o outro animal conseguiu pular e ataca-lo.
Nas imagens é possível ver ainda que a mulher tentou para os ataques do pitbull com uma coleira, mas não conseguiu. Logo depois, um vizinho saiu de casa com uma faca e esfaqueou o animal várias vezes.