Vídeo: PM agride mulher com tapa no rosto em frente a UPA no interior

Um policial militar (PM) foi flagrado agredindo uma mulher com uma tapa no rosto, na manhã desta quinta-feira (18/9), em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araçariguama, no interior de São Paulo.

Nas imagens é possível ver uma mulher de blusa marrom e calça jeans visivelmente alterada. Ela diz, se aproximando do agente e apontando para trás, que é “bandida” e que o policial que colocasse a mão nela “levaria bala”.

Leia também

Logo na sequência, a vítima é atingida com um tapa no rosto, vindo de um dos agentes. Ela cai no chão na hora e grita de dor no mesmo momento.

Veja vídeo:

Um pouco antes, a mulher confessou para um rapaz que havia bebido.

Com as agressões, o PM autor do tapa também manda a agredida calar a boca consecutivas vezes. Uma outra mulher se aproxima da cena, mas o policial logo manda ela sair e “ir para lá”.

Um segundo agente chega no local, assim como um homem que presenciou as agressões. Esse outro policial empurra esse rapaz que cai de costas. A mesma mulher que questionou a primeira agressão também reclama da segunda e ouve dos agentes para deixar o local.

O que diz a polícia