Vídeo: PM agride mulher com tapa no rosto em frente a UPA no interior

Um policial militar (PM) foi flagrado agredindo uma mulher com uma tapa no rosto, na manhã desta quinta-feira (18/9), em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araçariguama, no interior de São Paulo.
Nas imagens é possível ver uma mulher de blusa marrom e calça jeans visivelmente alterada. Ela diz, se aproximando do agente e apontando para trás, que é “bandida” e que o policial que colocasse a mão nela “levaria bala”.
Logo na sequência, a vítima é atingida com um tapa no rosto, vindo de um dos agentes. Ela cai no chão na hora e grita de dor no mesmo momento.
Veja vídeo:
Um pouco antes, a mulher confessou para um rapaz que havia bebido.
Com as agressões, o PM autor do tapa também manda a agredida calar a boca consecutivas vezes. Uma outra mulher se aproxima da cena, mas o policial logo manda ela sair e “ir para lá”.
Um segundo agente chega no local, assim como um homem que presenciou as agressões. Esse outro policial empurra esse rapaz que cai de costas. A mesma mulher que questionou a primeira agressão também reclama da segunda e ouve dos agentes para deixar o local.
O que diz a polícia
- Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP), afirmou que os policiais foram acionados para uma ocorrência em que uma mulher agrediu dois funcionários da unidade de saúde.
- A pasta afirmou que vai apurar as circunstâncias relativas ao caso e a conduta do policial envolvido, “considerada incompatível com os protocolos operacionais da corporação”.
- Por fim, o posicionamento diz que o caso será investigado pela Polícia Civil e por um Inquérito Policial Militar (IPM).