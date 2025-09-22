22/09/2025
VÍDEO: polícia procura homem flagrado se masturbando em fila de UBS

Suspeito, filmado por uma adolescente, ainda não foi identificado; autoridades seguem em busca do suspeito.

A Polícia Civil investiga e procura um homem que foi filmado se masturbando enquanto aguardava atendimento na fila de vacinação da Unidade Básica de Saúde (UBS) Alfredo Campos, no bairro Zumbi, Zona Leste de Manaus, na manhã desta segunda-feira (22).

Segundo o Boletim de Ocorrência registrado no 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a denúncia foi feita por Eliane Moraes de Jesus, mãe de uma adolescente que percebeu o ato obsceno e registrou formalmente o caso na própria unidade.

Paciente filma homem se masturbar em fila de vacinação de UBS em Manaus/Foto: Divulgação/Polícia Civil

A adolescente gravou um vídeo do suspeito, descrito como um homem de camisa amarela e idade aparentemente avançada, que foi entregue à polícia para auxiliar nas investigações. Até o momento, o homem não foi identificado.

A mãe da vítima relatou ainda que pretendia divulgar o vídeo nas redes sociais, que foi anexado ao boletim de ocorrência. A Polícia Civil informou que as investigações seguem em andamento para localizar o suspeito.

Quem tiver informações sobre o paradeiro do homem pode denunciá-lo de forma anônima pelos números:

  • (92) 98116-9099 – disque-denúncia do 9º DIP
  • 197 – Polícia Civil
  • 181 – Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM)

Veja o vídeo:

