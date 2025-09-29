29/09/2025
Vídeo: professor viraliza ao descobrir nome dos alunos apenas pela voz

O professor de artes Caio Henrique Barros resolveu fazer uma brincadeira diferente com seus alunos: adivinhar o nome de cada um apenas pela voz. A ideia encantou os pequenos, que ficavam bem animados sempre que o docente acertava.

Assista ao momento neste link.

No vídeo, publicado por Caio em seu Instagram, os alunos aparecem em fila atrás dele. À medida que as crianças diziam “Oi, tio Caio, bom dia”, o professor se arriscava — e acertava — o nome e sobrenome de cada um.

A cada acerto, tanto Caio quanto os alunos ficavam felizes. “Eles me chamam para brincar e é óbvio que eu vou. É tão bom ser ‘prô’ de vocês”, escreveu o professor na legenda do vídeo.

Nos comentários da publicação, muitos internautas elogiaram a criatividade do professor. “Ele sabe nome, sobrenome e conhece a voz! Valorizem isso, pais”, escreveu uma pessoa. Outra brincou: “Oie, tio Caio, bom dia! Você dá aulas para criança de 30 anos também?”.

