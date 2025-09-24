Vídeo: Renato Gaúcho pede demissão do Fluminense após eliminação

Após a eliminação do Fluminense na Copa Sul-Americana, nesta terça-feira (24/9), Renato Gaúcho comunicou em coletiva de imprensa que pediu demissão ao presidente Mário Bittencourt. Assim, após cinco meses, o comandante não deve seguir no comando do Tricolor. Minutos depois, o clube anunciou o desligamento do treinador.

“Eu acabei, antes de vir para cá, de pedir demissão ao presidente. Então, a partir de agora, vai estar outro cara aqui, vocês vão fazer as mesmas perguntas para ele e eu quero ver as respostas que ele vai dar”, declarou.

Renato ainda comentou sobre a escalação da equipe. “Eu quero ver se ele vai colocar o time que o torcedor quer ou o time da cabeça dele. Eu sempre procurei fazer o melhor possível para o clube, em todos os sentidos e competições”, completou.

Por fim, o técnico explicou o pedido de demissão. “Infelizmente, nós saímos hoje de uma competição, mas estamos muito bem no Campeonato Brasileiro, estamos muito bem na Copa do Brasil. Se o Fluminense estivesse mal no Brasileiro, eu não estaria saindo. Como está bem, eu vou sair para descansar minha cabeça”, encerrou.

A decisão veio após o empate e, consequentemente, a eliminação da Sul-Americana para o Lanús, no Maracanã, nas quartas de final. Renato estava no comando do time desde o início de abril.

Em 2025, o treinador levou o Fluminense à semifinal da Copa do Brasil, onde enfrentará o Vasco. Além disso, o time disputou a Copa do Mundo de Clubes, sendo eliminado pelo Chelsea. O Tricolor também é o oitavo colocado do Campeonato Brasileiro.

Desde o seu retorno ao time das Laranjeiras, Renato Gaúcho treinou o clube em 40 jogos: foram 21 vitórias, oito empates e 11 derrotas.