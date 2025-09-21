Vídeo: revoltado, Jorge Jesus chuta bola e perde sapato durante jogo

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
video:-revoltado,-jorge-jesus-chuta-bola-e-perde-sapato-durante-jogo

Nem mesmo uma goleada por 5 x 1 acalmou os ânimos do treinador Jorge Jesus, do Al-Nassr. Em vídeo que circula nas redes sociais, o português aparece revoltado, chutando uma bola durante a vitória sobre o Al-Riyadh, nesse sábado (20/9). O momento fez com que Jesus perdesse seu sapato, que saiu voando.

Veja:

Jorge Jesus isn’t someone you want to upset 😭 pic.twitter.com/yiN8GwmZp0

— Al Nassr Zone (@TheNassrZone) September 21, 2025

Logo na sequência o treinador recupera o calçado. O registro foi feito durante partida do Campeonato Saudita. Cristiano Ronaldo marcou duas vezes, João Félix outras duas e Coman fechou a conta para o Al-Nassr. Diallo marcou o gol de honra para o Al-Riyadh.

Com o resultado, a equipe de Jorge Jesus segue na liderança da competição com 9 pontos conquistados e 100% de aproveitamento.

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Pajéco inaugura espaço em loja colaborativa no Via Verde Shopping; confira os detalhes

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost