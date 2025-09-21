Vídeo: revoltado, Jorge Jesus chuta bola e perde sapato durante jogo

Nem mesmo uma goleada por 5 x 1 acalmou os ânimos do treinador Jorge Jesus, do Al-Nassr. Em vídeo que circula nas redes sociais, o português aparece revoltado, chutando uma bola durante a vitória sobre o Al-Riyadh, nesse sábado (20/9). O momento fez com que Jesus perdesse seu sapato, que saiu voando.
Veja:
Jorge Jesus isn’t someone you want to upset pic.twitter.com/yiN8GwmZp0
— Al Nassr Zone (@TheNassrZone) September 21, 2025
Logo na sequência o treinador recupera o calçado. O registro foi feito durante partida do Campeonato Saudita. Cristiano Ronaldo marcou duas vezes, João Félix outras duas e Coman fechou a conta para o Al-Nassr. Diallo marcou o gol de honra para o Al-Riyadh.
Com o resultado, a equipe de Jorge Jesus segue na liderança da competição com 9 pontos conquistados e 100% de aproveitamento.