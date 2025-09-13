Vídeo: sucuri engole tucano em rio de Bonito (MS)

O guia turístico Alyson Bruno registrou o momento em que uma sucuri devorava um tucano, durante um passeio pelo Rio Formoso, em Bonito, em Mato Grosso do Sul. O caso teria acontecido no último domingo (7/9).

No vídeo é possível ver a sucuri “estrangulando” o pássaro, tentando interromper os fluxos sanguíneos e de oxigênio do animal.

Confira:

“A sucuri acabara de pegar um tucano que veio beber água no rio – sucuris são animais que predam por emboscada. Peguei meu celular e comecei a filmar desde o momento em que ela o pegou até quando ela o engoliu por inteiro. Achei que ela não iria conseguir por conta do bico, devido à proporção ser bem maior que a cabeça dela. Mas ela calou minha boca e mostrou por que é a rainha das águas”, contou Alyson Bruno ao Metrópoles.

A sucuri é uma espécie típica da América do Sul e pode chegar a atingir mais de seis metros de comprimento. Apesar dessa cobra não ser muito ágil no ambiente terrestre, elas são muito rápidas dentro d’água podendo ficar cerca de 30 minutos sem respirar.

A cobra costuma se alimentar de peixes, aves, capivaras e outros mamíferos de médio e até de grande porte.

