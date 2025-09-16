Vídeo: “Susto enorme”, define ator após homem tentar invadir sua casa

Igor Cosso, que participou de Os Dez Mandamentos e Mania de Você, viveu momentos de tensão, na segunda-feira (15/9). O ator usou os stories do Instagram para contar que um homem tentou invadir sua casa.

“Passei um susto enorme agora à noite. Acabei de voltar da delegacia, mas está tudo bem. Tinha acabado de chegar em casa, estava na sala e, de repente, alguém começa a tentar abrir minha maçaneta, entrar no apartamento comigo na sala”, começou.

Ainda na publicação, ele contou que achou que era o marido, o dançarino Heron Leal, dupla de Manu Bahtidão no Dança dos Famosos, chegando em casa, mas estranhou quando a pessoa errou a senha da maçaneta eletrônica.

“Achei estranho. Olhei no olho mágico, era um cara que nunca vi na vida. Ele disse ‘abre aí’, falou um nome. Eu falei que não ia abrir e falei ‘irmão, tô chamando a polícia’. Ele ficou parado na porta com uma malinha de ferramenta na mão e uma camisa suja de tinta. Comecei a ficar muito nervoso”, definiu.

Marido chegou na hora

O ator relatou, ainda, que precisou alertar o marido, pela janela, para não entrar no edifício: “Gritei: ‘Tem um ladrão no prédio, não entra’. Voltei para o olho mágico e vi o homem tentando entrar em outro apartamento. Voltei pra janela, avisei ao segurança que ele ia tentar sair e não deu outra. Ele tentou ir embora e o segurança não deixou ele sair”, recordou, antes de completar:

“A polícia foi muito rápida, chegou em menos de 10 minutos e ficou no telefone comigo o tempo todo. Revistou ele inteiro, não estava armado. O homem disse que tinha confundido o prédio ao ir visitar um amigo, mas as coisas que dizia não faziam sentido. Fomos para a delegacia, fiz o boletim de ocorrência, ele já tinha uma passagem pela polícia”. detalhou.

Em seguida, Igor Cosso disse que o caso foi registrado como tentativa de invasão domiciliar e, como não houve agressão, o homem foi liberado.

Outra vítima

Na gravação, o ator contou que outro vizinho também foi vítima: “Ele também tentou entrar em um apartamento que estava com a porta aberta, mas um senhor estava na sala e ele falou ‘desculpa, confundi o apartamento’. Enfim, ainda bem que não foi nada mais grave. Poderia ter sido pior, mas foi só um susto”, declarou.

E continuou: “Ele não foi violento, o que leva a crer que tem questões psicológicas. Ele não me parecia estar alterado de alguma substância, tava falando normal. Está tudo bem”, garantiu.

No fim, ele agradeceu: “Obrigado pela preocupação. Não foi nada específico comigo, ou com meu apartamento. Tomara que nunca mais aconteça isso nunca mais na minha vida, pelo amor de Deus”, encerrou.