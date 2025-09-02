VÍDEO: temporal destelha casas e derruba árvores em Sena Madureira

Na tarde desta terça-feira (2) um forte vendaval acompanhado de chuva intensa atingiu a cidade de Sena Madureira, provocando diversos estragos tanto na área urbana quanto na zona rural.

Vídeos e imagens que circulam nas redes sociais mostram os danos causados pela ventania. No ramal da Santa Rosa, localizado na BR-364, uma residência teve parte do telhado arrancado. Já em uma chácara, árvores foram quebradas pela força do vento, deixando rastros de destruição.

Além dessas ocorrências, moradores de diferentes bairros da cidade também relataram prejuízos, com casas destelhadas e queda de árvores. Os transtornos atingiram toda a região, e muitas famílias ainda contabilizam os danos.

Apesar da intensidade do fenômeno climático, não houve registro de feridos até o momento.