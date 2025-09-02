Vídeo: Tokinho denuncia influencer por assédio sexual e discriminação

Tokinho usou as redes sociais para denunciar um influencer que o abordou em um evento em Pinheiros, em São Paulo. Tokinho, que tem nanismo, diz que foi alvo de assédio sexual, discriminação e uso indevido da imagem dele.

Por meio de uma nota, a equipe de Tokinho denunciou a situação. “Tokinho, foi alvo de discriminação, assédio sexual e exposição indevida de sua imagem sem consentimento, durante evento realizado na Arena Pinheiros, em São Paulo”, inicia o texto.

Segundo o comunicado, um criador de conteúdo em uma transmissão ao vivo quando realizou as ofensas. O homem teria dito que sente atração física por pessoas deficientes e que queria dar um beijo em Tokinho, além de ter feito comentários inapropriados sobre a aparência dele.

Em vídeo publicado no Instagram, Tokinho mostra um trecho do que aconteceu no evento. O homem diz: “Eu vou te abusar. […] Eu tenho fetiche com deficiente”.

“Tais práticas, de natureza criminosa e inaceitável, foram perpetradas por outro influenciador presente no local, que transmitia para milhões de pessoas, todo o conteúdo, por meio de live em suas redes sociais, e resultaram em graves danos à imagem e à saúde psicológica de Tokinho”, diz a nota.

Tokinho

Tokinho

Tokinho

Tokinho

Leia a nota na íntegra:

“Na última sexta-feira, 29 de agosto de 2025, o influenciador digital Guilherme Ribeiro dos Santos, conhecido como Tokinho, foi alvo de discriminação, assédio sexual e exposição indevida de sua imagem sem consentimento, durante evento realizado na Arena Pinheiros, em São Paulo.

Tais práticas, de natureza criminosa e inaceitável, foram perpetradas por outro influenciador presente no local, que transmitia para milhões de pessoas, todo o conteúdo, por meio de live em suas redes sociais, e resultaram em graves danos à imagem e à saúde psicológica de Tokinho.

Por meio de seus advogados, o influenciador informa que todas as medidas judiciais cabíveis estão sendo tomadas, e que as autoridades policiais e judiciárias estão sendo acionadas para responsabilização dos envolvidos.

A equipe de Tokinho repudia veementemente qualquer forma de discriminação, assédio e violência e reforça a importância de denunciar e combater essas práticas, que violam a dignidade e os direitos fundamentais de todo cidadão.”

Entenda o caso

Logo em seguida, Tokinho responde e diz para o influenciador: “Beba que é melhor para você responder seu processo”. No mesmo vídeo, explicando a situação, diz também que não conhecia o outro influenciador e afirmou que ouviu ofensas sobre as partes íntimas.

“Uma das situações mais constrangedoras da minha vida. […] Isso não pode ficar assim, não pode continuar dessa forma”, afirmou.

Veja o vídeo publicado por Tokinho.