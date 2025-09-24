24/09/2025
Vídeo: treinador de beisebol é atingido por bala perdida durante jogo

Um treinador de beisebol de 27 anos foi atingido por uma bala perdida durante um jogo juvenil no último domingo (21/9), no complexo esportivo de Katy, subúrbio de Houston, no Texas, EUA.

O projétil acertou o ombro do técnico. Ele foi socorrido de helicóptero e levado a um hospital. O treinador já recebeu alta.

Assista ao vídeo do momento:

No vídeo, é possível ver os atletas em pânico. Alguns jogadores abaixaram no gramado, enquanto outros correram. O Gabinete do Xerife informou à afiliada da ABC, KTRK, que os disparos partiram de três pessoas que praticavam tiro ao alvo em uma área próxima. No entanto, até o momento, ninguém foi preso.

“Havia balas voando para todos os lados. Não foi um tiro só, eram disparos vindo em direção ao campo. É simplesmente inacreditável”, disse Corbin Geisendorff, assistente técnico do Texas Colts, equipe juvenil que disputava o torneio.

