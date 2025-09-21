Vídeo: Virgínia é criticada por falta de samba no pé durante coroação

Virgínia Fonseca foi coroada rainha de bateria da Grande Rio para o Carnaval 2026, no último sábado (20/9). A influenciadora, que substitui Paolla Oliveira, apareceu sambando em vídeos compartilhados nas redes sociais. No entanto, a performance não agradou a muitos internautas, que criticaram o seu desempenho.

Nos comentários de uma publicação, uma pessoa escreveu: “É, Alcione, não queria te decepcionar, mas eu acho que o samba morreu…”. Outra declarou: “É samba culposo, quando não há intenção de sambar”. Uma terceira acrescentou: “Tem que comer muito feijão com arroz para chegar aos pés de Paolla”.

Já no perfil do Instagram, Virginia publicou uma sequência de fotos e falou sobre como está se sentindo. “Acho que a última vez que estive tão nervosa assim foi no parto do José Leonardo, eu nem sei o que falar, tô tremendo e com vontade de chorar”.

A influenciadora ainda pediu paciência para os fãs. “Tenho muito para aprender, quero aprender e vou me esforçar todos os dias pra melhorar”.

Polêmica na mesma noite

Virgínia também foi criticada antes mesmo da coroação começar. Isso porque ela montou um quiosque da WePink, que é patrocinadora da escola de samba, no meio da quadra da Grande Rio. No X, a atitude dividiu opiniões.

“Entregaram a escola às traças mesmo”, lamentou uma internauta. “Essa escola virou um circo”, se revoltou outra pessoa.