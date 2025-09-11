11/09/2025
Vídeos mostram atirador em telhado antes de matar influencer nos EUA

Escrito por Metrópoles
videos-mostram-atirador-em-telhado-antes-de-matar-influencer-nos-eua

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram um suposto atirador correndo em cima do telhado de um edifício momentos após o ativista de direita e aliado presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Charlie Kirk, ser baleado e morto, nessa quarta-feira (10/9), em um evento na Universidade Utah Valley, em Utah.

Veja:

Nas imagens, é possível ver um homem correndo após os disparos, enquanto a multidão se abaixa. Em outra, ele aparece agachado, ainda sobre o telhado.

Kirk, de 31 anos, participava de uma turnê com pelo menos 14 eventos programados em câmpus universitários pelo país neste outono. Testemunhas relataram que um indivíduo atirou de um prédio a cerca de 180 metros de distância.

A vítima chegou a ser socorrida e levada ao hospital, mas não resistiu.

O diretor do FBI, Kash Patel, informou que dois suspeitos foram presos ainda nessa quarta-feira (10/9), mas liberados após depoimento.

O comissário do Departamento de Segurança Pública de Utah, Beau Mason, informou que o atirador disparou contra uma única pessoa. Segundo as autoridades, tudo indica que se tratou de “um ataque direcionado”.

Kirk, de 31 anos, participava de uma turnê com pelo menos 14 eventos programados em campi universitários pelo país neste outono

Andrew Harnik/Getty Images
2 de 4

Kirk, de 31 anos, participava de uma turnê com pelo menos 14 eventos programados em campi universitários pelo país neste outono

Nordin Catic/Getty Images for The Cambridge Union
3 de 4

Figura de destaque no conservadorismo norte-americano, Kirk fundou a Turning Point USA quando tinha apenas 18 anos

Justin Sullivan/Getty Images4 de 4

Charlie Kirk, apoiador de Donald Trump

Reprodução/Reuters/Redes Sociais

As circunstâncias do ataque continuam sob investigação. A agência anunciou ainda a criação de uma linha direta digital para coletar informações sobre o assassinato de Charlie Kirk. Trata-se de um canal on-line, no qual onde o público pode enviar denúncias e repassar detalhes relevantes às autoridades.

Trajetória política

Figura de destaque no conservadorismo norte-americano, Kirk fundou a Turning Point USA quando tinha 18 anos. A organização ganhou grande influência ao mobilizar estudantes, organizar palestras em universidades e formar lideranças alinhadas ao movimento trumpista.

Na eleição de 2024, Trump chegou a creditar a Kirk o papel de mobilizar o voto jovem republicano. O ativista mantinha laços estreitos com a família do ex-presidente, participando de eventos de campanha e de encontros no Salão Oval.

