Vídeos mostram atirador em telhado antes de matar influencer nos EUA

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram um suposto atirador correndo em cima do telhado de um edifício momentos após o ativista de direita e aliado presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Charlie Kirk, ser baleado e morto, nessa quarta-feira (10/9), em um evento na Universidade Utah Valley, em Utah.

Veja:

Nas imagens, é possível ver um homem correndo após os disparos, enquanto a multidão se abaixa. Em outra, ele aparece agachado, ainda sobre o telhado.

Kirk, de 31 anos, participava de uma turnê com pelo menos 14 eventos programados em câmpus universitários pelo país neste outono. Testemunhas relataram que um indivíduo atirou de um prédio a cerca de 180 metros de distância.

A vítima chegou a ser socorrida e levada ao hospital, mas não resistiu.

O diretor do FBI, Kash Patel, informou que dois suspeitos foram presos ainda nessa quarta-feira (10/9), mas liberados após depoimento.

O comissário do Departamento de Segurança Pública de Utah, Beau Mason, informou que o atirador disparou contra uma única pessoa. Segundo as autoridades, tudo indica que se tratou de “um ataque direcionado”.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Andrew Harnik/Getty Images

2 de 4

Kirk, de 31 anos, participava de uma turnê com pelo menos 14 eventos programados em campi universitários pelo país neste outono

Nordin Catic/Getty Images for The Cambridge Union

3 de 4

Figura de destaque no conservadorismo norte-americano, Kirk fundou a Turning Point USA quando tinha apenas 18 anos

Justin Sullivan/Getty Images 4 de 4

Charlie Kirk, apoiador de Donald Trump

Reprodução/Reuters/Redes Sociais

As circunstâncias do ataque continuam sob investigação. A agência anunciou ainda a criação de uma linha direta digital para coletar informações sobre o assassinato de Charlie Kirk. Trata-se de um canal on-line, no qual onde o público pode enviar denúncias e repassar detalhes relevantes às autoridades.

Trajetória política

Figura de destaque no conservadorismo norte-americano, Kirk fundou a Turning Point USA quando tinha 18 anos. A organização ganhou grande influência ao mobilizar estudantes, organizar palestras em universidades e formar lideranças alinhadas ao movimento trumpista.

Na eleição de 2024, Trump chegou a creditar a Kirk o papel de mobilizar o voto jovem republicano. O ativista mantinha laços estreitos com a família do ex-presidente, participando de eventos de campanha e de encontros no Salão Oval.