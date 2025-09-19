Vigilante é suspeito de tentar estuprar uma mulher dentro de um hospital

Um vigilante noturno foi preso por suspeita de tentar estuprar uma mulher dentro de um hospital, em Cachoeira Alta, no oeste do estado. Segundo a Polícia Civil (PC), a vítima estava no quarto acompanhando o pai quando o agressor entrou no local.
O g1 entrou em contato com o hospital, mas, até a última atualização da matéria, não teve retorno. A identidade do suspeito não foi divulgada, por isso, não foi possível localizar a defesa.
Um vídeo de câmeras de segurança, que foi compartilhado pela polícia, mostra o vigilante andando pelo corredor do hospital. O lugar estava sem movimento de outras pessoas no momento. O suspeito entra em uma das portas e, depois de alguns instantes, sai. Nenhuma outra pessoa é vista na gravação.
De acordo com a polícia, o caso aconteceu nesta quinta-feira (18), durante a madrugada, quando a vítima estava acompanhando o pai que estava internado na unidade hospitalar. Ela conseguiu se soltar do homem e pediu que ele saísse do quarto, disse à polícia.
Ainda de acordo com a PC, a mulher relatou que o homem voltou ao quarto pela manhã e perguntou se estava tudo bem. A atitude do suspeito foi interpretada como uma tentativa de descobrir se a mulher ia contar o que aconteceu para outras pessoas.